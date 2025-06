Modric Milan, l’aggiornamento manda in estasi l’ambiente rossonero! Presto la firma, cosa sta succedendo

Modric Milan, secondo Matteo Moretto l’affare non è assolutamente a rischio: visite mediche dopo il Mondiale per Club

La calda estate del calciomercato si infiamma con una notizia che tiene in trepidante attesa i tifosi del calciomercato Milan: l’approdo di Luka Modric in rossonero. Quella che sembrava una trattativa ben avviata, con tanto di visite mediche programmate, ha subito un piccolo ma significativo slittamento. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, una delle voci più autorevoli del mercato, che in un video esclusivo sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione Modric, tranquillizzando al contempo gli animi dei sostenitori milanisti.

Secondo quanto riportato da Moretto, le visite mediche per il fuoriclasse croato, inizialmente previste per la metà di questa settimana, sono state rinviate a dopo la conclusione del Mondiale per Club. Una decisione dettata dalla ferma volontà di Modric di mantenere il suo focus assoluto sul Real Madrid fino all’ultimo respiro della sua lunga e gloriosa esperienza con la maglia “blanca”. “Modric vuole concentrarsi sul Real Madrid e vuole dare massimo rispetto e massima priorità al Real Madrid fino alla fine della sua esperienza in blanco,” ha dichiarato Moretto, sottolineando la professionalità e la dedizione incondizionata del centrocampista croato.

Questo significa che finché il Mondiale per Club non sarà giunto al termine, Modric non si sottoporrà alle visite mediche e, di conseguenza, non firmerà il contratto che lo legherà al Milan. Una dilatazione dei tempi che, inevitabilmente, ha fatto sorgere qualche lecito dubbio tra gli addetti ai lavori e i tifosi: l’operazione è a rischio, sì o no? La risposta di Matteo Moretto è stata categorica e rassicurante: “Da quello che ci risulta assolutamente no perché Luka Modric e il Milan si sono dati la mano e si sono promessi sposi alla fine del Mondiale per Club.”

Queste parole di Matteo Moretto dissipano ogni perplessità e confermano che l’accordo tra il giocatore e il club rossonero è saldamente in piedi. Si tratta, a tutti gli effetti, di una semplice questione di tempistiche, un ritardo programmato per permettere a Modric di concludere al meglio il suo impegno agonistico con il Real Madrid. Il patto d’onore stretto tra le parti è considerato indissolubile, e la volontà di Modric di sposare il progetto Milan è chiara e inequivocabile.

L’attesa per i tifosi del Milan si protrarrà dunque per qualche settimana in più, ma la notizia chiave fornita da Matteo Moretto è che l’affare non è minimamente a rischio. L’arrivo di un fuoriclasse del calibro di Luka Modric rappresenterebbe un innesto di altissimo livello per la mediana rossonera, un giocatore in grado di portare esperienza, qualità e leadership in un reparto già talentuoso. Il countdown è ufficialmente iniziato: il Mondiale per Club diventa ora un appuntamento da seguire con ancora maggiore attenzione per tutti coloro che sognano di vedere il Pallone d’Oro 2018 indossare la maglia del Milan.