Modric in pressing ma lo zigomo è ancora gonfio: impossibile indossare la maschera! Il retroscena

Modric non riesce ancora ad utilizzare la maschera in carbonio a causa dello zigomo decisamente gonfio: il retroscena

In un momento di profondo smarrimento tecnico e societario, Luka Modrić continua a ergersi come l’unico vero punto di riferimento del mondo rossonero. Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha analizzato sul suo canale YouTube l’impatto del fuoriclasse croato, sottolineando come la sua dedizione stia andando ben oltre i doveri professionali. Nonostante l’infortunio allo zigomo sia stato definito “molto serio”, Modrić sta forzando i tempi per essere presente almeno nell’ultima sfida contro il Cagliari, dimostrando una fame di vittoria che sembra mancare al resto della squadra.

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Modric e l’anima di Milanello: l’esempio contro il declino

L’analisi di Passerini mette in luce quanto l’assenza del numero 10 pesi non solo tecnicamente, ma anche a livello psicologico:

Presenza fondamentale : I compagni di squadra confermano che la sola presenza di Luka a Milanello è vitale per mantenere alta la tensione nervosa del gruppo.

: I compagni di squadra confermano che la sola presenza di Luka a Milanello è vitale per mantenere alta la tensione nervosa del gruppo. Problemi fisici reali : Attualmente la cautela è massima. Il viso del giocatore è ancora talmente gonfio da impedire l’utilizzo della maschera in fibra di carbonio: «”Non si riesce nemmeno a infilarla”» , ha spiegato Passerini.

: Attualmente la cautela è massima. Il viso del giocatore è ancora talmente gonfio da impedire l’utilizzo della maschera in fibra di carbonio: , ha spiegato Passerini. Futuro in bilico : Il croato non ha ancora sciolto le riserve sulla permanenza nel 2027, ma proprio per questo vuole lasciare il segno trascinando il Milan in Champions League.

: Il croato non ha ancora sciolto le riserve sulla permanenza nel 2027, ma proprio per questo vuole lasciare il segno trascinando il Milan in Champions League. Paragone con l’Inter: Passerini è netto: se il club avesse avuto la stessa ambizione di Modrić, il distacco dai nerazzurri non sarebbe così imbarazzante.