Modric Milan, il suo pensiero sullo spogliatoio: «Vengo con molto rispetto, tengo dentro di me questo grande obiettivo». Le ultimissime notizie

Luka Modric, pallone d’oro con il Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV, il campione croato ha commentato così il suo trasferimento in rossonero e lo spogliatoio.

Su cosa pensa di portare nello spogliatoio del Milan: «Prima tutto vengo con molto rispetto per tutti quanti: giocatori, allenatori e società in generale. Voglio portare la mia fame di vincere, aiutare i compagni sotto tutti i punti di vista e lavorare sodo per guadagnare il mio posto in squadra. Non è mai facile, devi lavorare sodo e lottare».