Modric Milan, le prime parole del croato: «Molto felice di essere qui, mi aspettano...»

Modric Milan, arrivano anche le prime parole del centrocampista croato dopo lo sbarco a Malpensa da nuovo giocatore rossonero

Milano si tinge di biancorosso e nero (e un po’ di azzurro e rosso per via della Croazia)! Un colpo di scena che scuote il calciomercato estivo: Luka Modric, il Pallone d’Oro 2018 e leggenda vivente del calcio, è ufficialmente un nuovo giocatore del calciomercato Milan. L’attesa è finita, e le prime parole del campione croato all’arrivo a Malpensa lasciano presagire una stagione ricca di emozioni e grandi sfide. “Sono molto felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide e avrò tempo per parlare di tutto“, ha dichiarato Modric, con il suo volto sorridente che trasmetteva già la voglia di scendere in campo e di mettersi a disposizione del Diavolo.

L’arrivo di Modric a Milano è stato un vero e proprio evento. Dopo l’atterraggio allo scalo dei voli privati di Malpensa, il centrocampista croato ha subito intrapreso il fitto programma che lo attendeva. La prima tappa è stata la clinica La Madonnina, un punto di riferimento per le visite mediche dei grandi campioni. Qui, Modric si è sottoposto ai rigorosi controlli di rito, un passaggio fondamentale per certificare la sua idoneità e la sua perfetta condizione fisica. La professionalità dello staff medico milanese ha garantito un iter impeccabile, permettendo al giocatore di superare senza intoppi questa prima fase cruciale.

Successivamente, il campione croato si è recato presso il Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva, dove ha completato l’iter burocratico e medico necessario per ottenere il nulla osta sportivo. Un passo formale, ma indispensabile, che precede la firma del contratto e l’inizio ufficiale della sua avventura rossonera. Infine, l’atteso momento: Casa Milan. La sede del club rossonero è stata il teatro della firma del contratto annuale che legherà Luka Modric al Diavolo fino al 30 giugno 2026. Un contratto breve, ma che testimonia la voglia reciproca di mettersi in gioco e di vivere un’esperienza unica. La presenza di Modric a Casa Milan ha infiammato i tifosi, che già sognano le sue magie a San Siro.

Prima di ripartire per la Croazia per un meritato periodo di vacanza, Luka Modric ha voluto fare un saluto speciale a Milanello. Un gesto significativo che dimostra la sua immediata volontà di integrarsi nel gruppo e di conoscere Mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra. Questa breve visita è stata un’occasione per stringere le prime mani, scambiare i primi sorrisi e gettare le basi per una stagione indimenticabile.

L’arrivo di Luka Modric al Milan non è solo un grande colpo di mercato, ma un segnale forte delle ambizioni del club. La sua classe cristallina, la sua visione di gioco impareggiabile e la sua leadership naturale saranno elementi fondamentali per il centrocampo rossonero. I tifosi non vedono l’ora di ammirare le sue giocate, i suoi passaggi illuminanti e la sua infinita esperienza sul campo. Questa mossa strategica promette di elevare il livello tecnico della squadra e di renderla ancora più competitiva sia in Italia che in Europa. L’era Modric al Milan è ufficialmente iniziata, e le aspettative sono altissime.