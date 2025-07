Modric Milan, 71 partite stagionali a 40 anni: qualcuno ha ancora dubbio sul suo stato di forma fisico? Le ultimissime notizie

Le voci si rincorrono e si fanno sempre più insistenti: Luka Modric, a quasi 40 anni, sarebbe promesso al Milan. Ciò che lascia davvero impressionati sono i numeri che il centrocampista croato continua a macinare, evidenziando una longevità e una condizione fisica fuori dal comune per un atleta della sua età.

Si parla di ben 71 partite giocate in una singola stagione. Questo testimonia non solo la sua incredibile integrità fisica, ma anche la fiducia che gli allenatori ripongono ancora nelle sue capacità, impiegandolo con una frequenza elevatissima in un calcio sempre più esigente. Modric, nonostante l’età che avanza, non si limita a presenze simboliche: scende in campo per minuti reali, gestendo palloni pesanti e partecipando attivamente alle decisioni cruciali delle partite.

La sua disponibilità e il suo rendimento costante sono il frutto di una dedizione maniacale al benessere fisico, fatta di allenamenti mirati, dieta rigorosa e un’attenzione quasi scientifica alla prevenzione degli infortuni. Un vero e proprio esempio di professionalità che, secondo alcuni, Modric porterebbe al Milan non solo con le sue indubbie qualità tecniche, ma anche con una mentalità vincente e un’idea nuova di sportivo.

Il suo arrivo al Milan, un’ipotesi che si è concretizzata dopo un’intensa trattativa e un forte desiderio del giocatore di vestire la maglia rossonera, è atteso con grande curiosità. Sebbene la sua età possa far storcere il naso ad alcuni, i suoi numeri recenti e la sua innegabile classe suggeriscono che Modric potrebbe ancora fare la differenza, portando esperienza e qualità in un centrocampo che cerca un punto di riferimento. Si attende la formalizzazione dell’accordo, probabilmente dopo la conclusione del Mondiale per Club in cui Modric è ancora impegnato con il Real Madrid.