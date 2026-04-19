HANNO DETTO
Modric, un altro anno con il Milan? Non contano i soldi: saranno decisivi due fattori
Modric resterà al Milan anche il prossimo anno? Deciderà se far scattare l’opzione a due condizioni!
Luka Modric a 40 anni è un elemento fondamentale per il Milan di oggi. Sul suo contratto c’è un’opzione in suo favore per rinnovare fino al 2027. In casa rossonera tutti spingono per il prolungamento, ma il giocatore che dice?
Sulla questione ha fatto chiarezza l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha parlato sul suo canale YouTube. Queste le dichiarazioni:
DUE CONDIZIONI – «Per Modric c’è l’opzione di rinnovo nel contratto. Tutti al Milan spingono per una sua permanenza. Non è un discorso economico o di volontà: Luka vuole accertarsi che il Milan vada in Champions League e che la squadra del futuro sia competitiva».