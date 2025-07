MN24 – Modric Milan, croato arrivato in sede per la firma sul contratto. Attesa l’ufficialità

Modric Milan, il centrocampista croato è arrivato da pochi minuti in sede per la firma sul contratto: manca solo l’ufficialità

Milano si tinge di rosso e nero: la notizia che ha infiammato il calciomercato è finalmente ufficiale. Luka Modrić, il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro, un nuovo giocatore del calciomercato Milan: manca infatti solo l’ufficialità. La sua prima giornata da rossonero si è conclusa con la tanto attesa firma presso Casa Milan, sigillando un accordo che promette di rivoluzionare il centrocampo e l’intero gruppo squadra milanista.

Questa mattina, Milano ha accolto il suo nuovo gioiello. Modrić è atterrato con un volo privato, dando il via a una giornata intensa e ricca di emozioni. La prima tappa è stata dedicata alle visite mediche, superate senza alcun problema, a conferma della sua integrità fisica nonostante l’età non più giovanissima. Subito dopo, ha ottenuto l’idoneità sportiva, un passaggio fondamentale per poter scendere in campo e mostrare tutta la sua classe cristallina.

Il culmine di questa giornata storica è avvenuto a Casa Milan, la prestigiosa sede del club di Via Aldo Rossi. Modrić ha fatto il suo ingresso a piedi, un’immagine suggestiva che lo ha visto passare dal lato del Museo del Milan, quasi a voler omaggiare la ricca storia e i successi leggendari della sua nuova squadra. Ad attenderlo, una folla di tifosi e giornalisti in delirio, pronti a immortalare ogni istante di questo momento epocale. La firma sul contratto, che lo legherà al Milan per un anno, è stata il sigillo definitivo a un’operazione che i tifosi rossoneri sognavano da tempo.

Secondo le indiscrezioni, confermate dal suo impatto mediatico, Luka Modrić vestirà la maglia numero 14, un numero che evoca eleganza e maestria in campo. La sua presenza non sarà solo un rinforzo tecnico di altissimo livello per il centrocampo di mister Pioli, ma anche un valore aggiunto inestimabile per la crescita di tutto il gruppo. La sua esperienza internazionale, la sua leadership naturale e la sua mentalità vincente, forgiata in anni di successi clamorosi con il Real Madrid, saranno un faro per i giovani talenti rossoneri.

Le sue prime parole ufficiali, pubblicate con entusiasmo dai canali social rossoneri, hanno già acceso l’entusiasmo della tifoseria: “Ciao a tutti tifosi milanisti, sono appena arrivato a Milano e sono molto felice e carico per un iniziare un nuovo capitolo della mia carriera“. Un messaggio diretto, carico di entusiasmo e di voglia di fare, che promette di tradursi in grandi prestazioni sul campo.

L’arrivo di Modrić rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti da parte del Milan. Il club mira a consolidare la sua posizione ai vertici del calcio italiano e a farsi valere nuovamente in Europa. Con un giocatore del suo calibro, dotato di una visione di gioco straordinaria, una capacità di impostazione unica e una tenacia invidiabile, il Milan si assicura un cervello pensante e un leader carismatico in mezzo al campo.

La stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di aspettative e di emozioni. L’inserimento di Luka Modrić nel roster rossonero è un passo fondamentale per raggiungere gli obiettivi ambiziosi prefissati. I tifosi possono già sognare: l’arrivo di un campione di questo calibro è la dimostrazione che il Milan è tornato a puntare in alto.

Fonte: Milannews24.