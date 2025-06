Modric Milan, Condò approva il colpo: parole al miele per il centrocampista croato

Modric Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha elogiato il colpo dei rossoneri legato all’arrivo del croato: le sue parole

Il calciomercato estivo del Milan fatica ancora a decollare, nonostante le aspettative e le necessità di un club che, dopo una stagione altalenante, punta a una riforma significativa, specialmente a centrocampo. Mentre alcune cessioni, definitive o in via di definizione, stanno sfoltendo la rosa, le mosse in entrata non si sono ancora concretizzate in alcun colpo ufficiale. Se il nome di Luka Modric è stato accostato con insistenza ai rossoneri, bloccato ma non ancora ufficializzato, è l’intero reparto mediano a essere sotto i riflettori, considerato cruciale per il nuovo corso targato Massimiliano Allegri.

Di questa situazione e delle strategie di mercato del Milan ne ha parlato diffusamente Paolo Condò sulle colonne del Corriere della Sera, offrendo una prospettiva chiara sulla direzione intrapresa dalla società rossonera. Il giornalista sottolinea come la scelta di Allegri in panchina non sia solo un ritorno al passato, ma una vera e propria testimonianza di un cambio radicale nella politica del Milan dopo il flop dell’anno scorso. Un cambio che, a detta di Condò, si riflette nelle scelte del mercato.

“Non è tanto Modric a rivelarlo,” afferma Condò, “perché il grande vecchio in una stagione da una gara a settimana ci sta in ogni caso, quanto gli obiettivi pronti subito del centrocampo come Xhaka e Rabiot.” Questa osservazione è fondamentale per comprendere la filosofia che sta guidando le operazioni rossonere. Il Milan non cerca più scommesse o talenti da far crescere nel tempo, ma giocatori con un curriculum consolidato e una esperienza internazionale tale da garantire un impatto immediato.

L’identikit dei profili ricercati è chiaro: “Gente che non devi inserire – hanno giocato dovunque, sanno tutto – ma che crea soluzioni dal day one.” Questa frase di Condò racchiude l’essenza delle mosse di mercato desiderate da Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua pragmatismo e per la sua capacità di ottenere il massimo dai suoi giocatori, necessita di elementi che possano integrarsi subito negli schemi e contribuire alla causa senza un lungo periodo di adattamento.

Il centrocampo, come accennato, è il reparto che più di tutti necessita di essere rinforzato con giocatori di spessore. La presenza di nomi come Granit Xhaka e Adrien Rabiot, al di là della loro effettiva fattibilità, indica una precisa volontà di aumentare la qualità e la robustezza in mezzo al campo. Si tratta di calciatori che uniscono fisicità, visione di gioco e una notevole esperienza a livello internazionale, caratteristiche che Allegri ritiene indispensabili per costruire una squadra competitiva.

La strategia del Milan sembra quindi orientata verso l’acquisto di pezzi pregiati e giocatori esperti, in grado di fornire un contributo immediato e di elevare il livello tecnico e tattico della squadra. Questa impostazione si discosta dalle politiche degli anni passati, spesso incentrate su giovani promesse o scommesse dall’estero. L’obiettivo è chiaro: ritrovare la competitività e posizionare il Milan tra le squadre di vertice fin dall’inizio della prossima stagione, con il supporto di calciatori che “sanno tutto” e che sono in grado di generare “soluzioni dal day one”.

In sintesi, il calciomercato del Milan, pur procedendo a rilento, sta delineando una chiara strategia di fondo. Con Massimiliano Allegri al timone, l’imperativo è quello di acquisire giocatori pronti all’uso, che possano garantire un impatto immediato e contribuire a un radicale cambio di marcia. Il tempo dirà se queste ambiziose mosse si concretizzeranno, ma la direzione intrapresa è senza dubbio quella di rafforzare la squadra con elementi di comprovata esperienza e qualità.