Mercato Milan, l’aggiornamento su Modric manda in estasi i tifosi! Tutto confermato e programma definito

Mercato Milan, conferme definitive su Luka Modric: il croato svolgerà le visite mediche a fine luglio. Tutti i dettagli

L’indiscrezione che sta infiammando il mondo del calcio è di quelle destinate a lasciare il segno: Luka Modric, il fuoriclasse croato e uno dei centrocampisti più iconici della sua generazione, sembra destinato a vestire la maglia del calciomercato Milan. Dopo un’epopea senza precedenti con il Real Madrid, club con cui ha conquistato un numero impressionante di trofei diventando il calciatore più vincente nella storia dei Blancos, Modric si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera. Un addio, quello al Real, che avverrà al termine dell’attuale Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti.

La notizia, riportata con enfasi dal Corriere dello Sport con il titolo eloquente “Modric, visite dopo il Mondiale poi le vacanze. Max lo aspetta“, suggerisce che l’accordo sia praticamente definito. Nonostante Modric si appresti a compiere 40 anni, il suo arrivo a Milano rappresenta un colpo di mercato di portata straordinaria, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche e soprattutto per il suo impatto mediatico. La dimostrazione è arrivata proprio dal Mondiale per Club: in entrambe le partite disputate finora dal Real Madrid, contro l’Al Hilal e il Pachuca, l’ingresso in campo del capitano della nazionale croata e dei madrileni è stato accolto da ovazioni da leggenda da parte del pubblico. Un’accoglienza che testimonia l’affetto e la stima universale per un atleta che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio.

Il Real Madrid, guidato da Xabi Alonso, è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Di conseguenza, i tifosi rossoneri dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere Modric in azione con la maglia del Milan. Appena il percorso dei Blancos nella competizione giungerà al termine, il campione croato saluterà definitivamente la capitale spagnola. Successivamente, sosterrà le visite mediche di rito con il Milan prima di godersi un meritato periodo di riposo in famiglia.

Il suo ricongiungimento con i nuovi compagni di squadra è previsto per inizio agosto, probabilmente dopo la tournée in Asia e Oceania che vedrà impegnati i rossoneri. Tuttavia, questa tempistica dipenderà fortemente da quanto a lungo il Real Madrid si spingerà nel Mondiale per Club. L’arrivo di Modric al Milan non è solo un trasferimento, ma un vero e proprio evento. Portare a Milanello un giocatore con il suo palmarès, la sua esperienza e la sua leadership è un segnale forte da parte della dirigenza rossonera, che punta a rafforzare la squadra non solo con giovani promesse ma anche con campioni affermati in grado di fare la differenza sia in campo che nello spogliatoio. I tifosi del Milan sognano già le giocate del maestro croato a San Siro, in attesa di vederlo illuminare il centrocampo rossonero con la sua visione di gioco e la sua inesauribile classe.