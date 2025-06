Modric Milan, Ceccarini esalta i rossoneri: «Il croato è un grande colpo. Sulle prossime mosse...»

Modric Milan, Niccolò Ceccarini, noto giornalista esperto di mercato, ha elogiato il colpo Modric e non solo: le sue dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Ceccarini ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Dopo un inizio lento, il Milan è scattato avanti con decisione. Prima Tare, poi Allegri adesso il mercato. In entrata e in uscita. Luka Modric è un grande colpo. Un giocatore della sua esperienza può permettere alla squadra di salire di livello. Non solo qualità eccelsa in campo ma anche personalità e soprattutto mentalità vincente. Dopo gli impegni con la Nazionale farà le visite mediche e firmerà per un anno. I rossoneri però sono decisi ad intervenire ulteriormente in questo reparto vista la partenza di Reijnders che proprio oggi svolgerà le visite mediche con il Manchester City. Ricci è una possibilità ma non è certo l’unica. In Italia un altro centrocampista che piace molto è Rovella. Il Milan si sta muovendo su più fronti, anche all’estero. I riflettori si stanno accendendo su Xhaka, che potrebbe lasciare il Leverkusen. È evidente però che ci sono anche molti nodi da sciogliere. Il primo riguarda Maignan. Il numero uno francese è stato a un passo dal rinnovo fino al 2029, ora tutto è tornato in discussione, anche perché da qui alla scadenza c’è solo un anno. Allegri vorrebbe che rimanesse ma la situazione è in evoluzione. Il Chelsea sta aumentando il pressing ma la potenziale offerta di 20 milioni non può certamente soddisfare il club rossonero, che ne vuole almeno 10 in più. Il Milan non si vuol far trovare impreparato e sta valutando tanti profili. In serie A le ipotesi sono Carnesecchi, Caprile, Milinkovic-Savic e magari anche Svilar se non dovesse trovare un’intesa con la Roma. Resta forte anche la candidatura di Chevalier, da non sottovalutate Kepa.

Per quanto riguarda Theo Hernandez l’opzione più probabile resta l’Al-Hilal. L’offerta al club rossonero è di 35 milioni. La decisione spetta all’esterno francese su cui c’è anche l’Atletico Madrid che potrebbe inserire nell’operazione Molina. Per sostituirlo il preferito sarebbe Cambiaso. Operazione però molto difficile, visto che la Juventus non ha intenzione di cederlo. Infine c’è il capitolo attacco. Qui il Milan è intenzionato a cambiare qualcosa considerato che andrà via anche Jovic, a cui è interessato il Cruz Azul. Vlahovic è un’idea anche se estremamente costosa. Il vero problema riguarda l’ingaggio. Nella prossima stagione sarà di 12 milioni di euro. Un’altra possibilità è Retegui, capocannoniere della serie A appena conclusa. La valutazione dell’Atalanta è molto alta ma il Milan ci sta facendo un pensiero concreto».