Modric Milan, Ambrosini fa chiarezza: «I grandi campioni fanno sempre la differenza, servirà però fare questa cosa con lui».

Massimo Ambrosini, storico ex centrocampista e capitano rossonero, ha commentato ai microfoni del Corriere dello Sport la suggestione legata all’arrivo di Luka Modric al nuovo Milan. Le parole di Ambrosini delineano un profilo di Modric che va oltre la semplice prestazione fisica, sottolineando l’impatto di un vero campione.

“Per quanto riguarda Modric posso dire che i grandi campioni fanno sempre la differenza nel loro modo di essere,” ha affermato Ambrosini. L’ex bandiera milanista ha paragonato l’eventuale ruolo di Modric a quello di Edin Dzeko, evidenziando come non ci si possa aspettare che il croato “trascini la squadra per 38 partite, probabilmente,” data l’età e l’usura di tante stagioni ad altissimo livello. Tuttavia, la sua presenza sarebbe preziosa per altri aspetti.

“Una mano da tutti i punti di vista, anche verso i più giovani, la può dare. Ed è la mano di un campione,” ha aggiunto Ambrosini, sottolineando il valore intrinseco di un giocatore del calibro di Modric. La sua esperienza, la sua leadership e la sua mentalità vincente potrebbero essere un’iniezione di fiducia e un esempio fondamentale per i talenti più acerbi del Milan. Non si tratterebbe solo di un contributo sul campo, ma di un vero e proprio impatto sulla crescita e sulla maturazione dell’intero gruppo.

Ambrosini ha anche voluto sfatare eventuali dubbi sulla tenuta fisica del croato, ricordando come “la scorsa stagione ha giocato tanto (57 partite, ndr), solo Valverde ne ha disputate di più nel Real e anche questo ha un valore.” Un dato che testimonia la sua integrità fisica e la sua professionalità, caratteristiche che lo renderebbero un elemento ancora prezioso per qualsiasi squadra, incluso il Milan. La suggestione Modric, dunque, non è solo un sogno di mercato, ma un’opportunità per i rossoneri di acquisire un campione che può elevare il livello della squadra sotto molteplici aspetti.