Ambrosini promuove il 'nuovo' Milan di Allegri: «Max è una garanzia. Su Modric...»

Ambrosini, leggenda del Milan, ha approvato il ritorno a Milanello di Allegri e l’imminente arrivo di Luka Modric a parametro zero

Massimo Ambrosini, storico ex centrocampista e capitano rossonero, si è espresso con entusiasmo sulle prospettive del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. Intervistato dal Corriere dello Sport, Ambrosini ha offerto la sua visione sul ritorno del tecnico toscano e sull’ipotetico arrivo di grandi campioni come Luka Modric, tracciando un quadro ricco di ottimismo e concretezza. Le sue parole risuonano come un chiaro endorsement per una delle squadre più seguite del calcio italiano, in un momento cruciale di rinnovamento e ambizione.

Il Ritorno di Allegri: Una “Garanzia” per il Milan

L’ex numero 23 rossonero non ha dubbi sul valore aggiunto che Massimiliano Allegri può portare al Diavolo. “Max è una garanzia, sai perfettamente cosa vai a prendere con lui”, ha dichiarato Ambrosini al Corriere dello Sport, sottolineando la sicurezza e la prevedibilità positiva che l’allenatore incarna. La scelta di richiamare Allegri è vista come una mossa che va sul sicuro, offrendo una base solida su cui costruire il futuro. Ambrosini ha inoltre rivelato un dettaglio importante sullo stato d’animo del tecnico: “So che è carico, estremamente carico, quindi ci sono ottimi presupposti“. Questo aspetto psicologico è fondamentale, poiché una rinnovata motivazione di Allegri potrebbe tradursi in una gestione ancor più efficace e incisiva della squadra. Tuttavia, Ambrosini pone una condizione chiara per il successo: “molto passerà da quello che la società gli metterà a disposizione”. Un chiaro riferimento alla necessità di investimenti mirati e di un mercato all’altezza delle ambizioni. Questo significa che il nuovo corso del Milan non dipenderà solo dalla bravura di Allegri, ma anche dalla capacità della dirigenza di supportarlo con gli strumenti giusti, ovvero acquisti di qualità che possano elevare il livello tecnico della rosa. La sinergia tra allenatore e società sarà quindi la chiave per sbloccare il potenziale di questa nuova era.

Modric al Milan: L’Impatto di un “Campione”

L’intervista ha toccato anche un tema caldo del calciomercato: il possibile arrivo di Luka Modric al Milan. Ambrosini ha espresso un parere molto positivo sull’ipotetico approdo del fuoriclasse croato, sottolineando l’importanza dell’esperienza e della leadership. “Per quanto riguarda Modric posso dire che i grandi campioni fanno sempre la differenza nel loro modo di essere”, ha affermato, paragonando l’impatto di Modric a quello di un giocatore come Dzeko. Non si tratta di chiedere al veterano di “trascinare la squadra per 38 partite probabilmente”, ma il suo contributo andrebbe oltre la mera prestazione fisica. “Una mano da tutti i punti di vista, anche verso i più giovani, la può dare”, ha spiegato Ambrosini, evidenziando il ruolo di mentore che un giocatore del calibro di Modric potrebbe ricoprire. La sua presenza sarebbe un esempio e una fonte di ispirazione per i talenti emergenti del Milan, elevando il livello generale dell’allenamento e della mentalità vincente. Inoltre, Ambrosini ha smorzato i dubbi sulla tenuta fisica del croato, ricordando che “la scorsa stagione ha giocato tanto (57 partite, ndr), solo Valverde ne ha disputate di più nel Real e anche questo ha un valore”. Questo dato statistico rafforza l’idea che Modric, nonostante l’età, sia ancora un calciatore integro e fondamentale, capace di incidere in maniera significativa, offrendo un mix di esperienza, qualità e leadership che pochi altri giocatori al mondo possono garantire. L’arrivo di Modric rappresenterebbe quindi non solo un colpo di mercato di grande risonanza, ma anche un investimento sulla crescita complessiva della squadra, sia dal punto di vista tecnico che mentale.