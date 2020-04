MN24 – Under verso l’addio alla Roma: il Milan fa un’offerta

Il Milan si fa sotto per Under: il giocatore ha deciso di voler lasciare Roma e la cessione definitiva di Suso potrebbe facilitare il tutto

Diventa più concreto il “monitoraggio” del Milan nei confronti di Cengiz Under: secondo quanto riferisce il Messaggero, il calciatore turco è sempre più intenzionato a lasciare Roma nonostante il rinnovo contrattuale dello scorso anno.

I rossoneri, alle prese con una nuova rivoluzione dirigenziale e tecnica, hanno però intravisto in lui il profilo perfetto per ereditare la corsia una volta di Suso e, proprio dalla cessione a titolo definitivo del talento spagnolo, potrebbe arrivare la liquidità giusta per sferrare l’attacco decisivo ad Under. Ivan Gazidis e Moncada starebbe infatti valutando di mettere sul piatto della squadra capitolina una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro permettendo così alla Roma di incassare quanto richiesto per un giocatore ormai dichiaratamente in uscita.