È rottura tra Under e la Roma, il Milan prepara 20 milioni

È rottura tra Cengiz Under e la Roma. Il Milan torna alla carica con un’offerta da 20 milioni di euro per il turco

È rottura tra Cengiz Under e la Roma. Sembra ormai sempre più probabile un addio del giocatore nei prossimi mesi anche alla luce dell’evoluzione dei rapporti con la società capitolina. L’emergenza sanitaria potrebbe far scendere di molto la valutazione del fantasista turco. La società giallorossa non potrà sparare alto e probabilmente dovrà utilizzare una linea morbida con il potenziale compratore per non ritrovarsi uno scontento in casa.

Il Milan, che già a gennaio aveva mostrato un forte interessamento (era in ballo un potenziale scambio con Suso), potrebbe tornare alla carica con un’offerta da 20 milioni. Una cifra non lontana dalla valutazione fatta transfermarkt (24 milioni) e che permettere ai giallorossi di fare una plusvalenza di 7 milioni.