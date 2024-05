Calciomercato Milan: in arrivo un budget extra di 32 milioni da queste due operazioni. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando in particolare come la dirigenza rossonera stia racimolando un budget extra di circa 32 milioni di euro da utilizzare per il mercato in entrata.

Ma da dove arriveranno questi soldi? Dalle cessioni a titolo definitivo, e quindi dai riscatti, di Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers rispettivamente da parte di Atalanta e Bologna. Un budget extra che servirà in parte a finanziare i nuovi colpi.