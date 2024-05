Pioli Milan, spunta il RETROSCENA: in quel momento il club ha pensato di andare avanti con lui

Pioli Milan, spunta il RETROSCENA: in quel momento il club rossonero ha pensato di andare avanti con lui. I dettagli

Spunta un retroscena riguardante Stefano Pioli e la panchina del Milan. Stando a quanto riportato da Tuttosport, nelle idee iniziali del club non c’era la volontà di cambiare allenatore.

La convinzione di ripartire da una nuova guida tecnica ha preso consistenza soltanto a partire dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma. Prima di quella doppia sfida il Milan confidava di andare avanti con Pioli per almeno un’altra stagione.