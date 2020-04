MN24 – Si pensa a Scamacca come “futuro Ibra”. Le parole dell’agente

Gianluca Scamacca piace alla dirigenza rossonera. Ecco le parole del suo procuratore in esclusiva per MN24

Il Milan fa sul serio per Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano è considerato un unicum a livello fisico e tecnico del panorama calcistico nazionale e sarebbe stato individuato dalla dirigenza rossonera come prototipo perfetto, in prospettiva, per ereditare il vuoto lasciato da Ibra quando deciderà di ritirarsi.

Intervenuto ai nostri microfoni, Paolo Paloni, procuratore del giocatore, ha così parlato: «Gianluca è un giocatore dalle straordinarie caratteristiche tecniche e fisiche difficile da individuare a livello mondiale. In questa stagione sta dimostrando le sue qualità ma ancora ha margini di miglioramento incredibili. A fine stagione tornerà al Sassuolo e con il club Emiliano decideremo il futuro verificando le varie offerte. Il Milan? E’ un grande club e affascina ogni giocatore; sicuramente, per le sue caratteristiche, Gianluca è un calciatore che puo determinare in tante situazioni».