MN24 – Reijnders Milan, ottenuta anche l’idoneità: ora la firma dell’olandese che lo legherà ai rossoneri – VIDEO

(L’inviato Daniele Grassini) – Tijjini Reijnders ha ottenuto intorno alle ore 15:00 l’idoneità sportiva presso il Coni.

Terminata l’idoneità sportiva ora #Rejnders è pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà al #Milan pic.twitter.com/GlhV4s6tCT — Milan News 24 (@Milannews24_com) July 18, 2023

Ora è davvero tutto pronto per la firma, che permetterà all’ormai ex Az Alkmaar di legarsi per le prossime stagioni al club rossonero. Queste le immagini raccolte da MilanNews24.