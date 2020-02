Mino Raiola ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma scherzando anche con Zlatan Ibrahimovic passato dalla mixed VIDEO



Mino Raiola ha parlato in mixed zone al termine della gara, il procuratore ha fatto anche un parziale punto su Gigio Donnarumma. Ecco le sue parole:

«Ibrahimovic-De Ligt è stato molto emozionante per me, vedo una nuova generazione entrare e una che sta per finire anche se per Zlatan può durare altri 10 anni. Donnarumma piace alla Juve? Il Milan sa quello che penso, adesso non vogliamo parlare del rinnovo di Gigio perché non vogliamo creare polveroni. Abbiamo l’obiettivo di farlo giocare in Champions il prima possibile, poi ci sono gli europei e poi dipende da quello che vuole fare il Milan perché voi parlate di qualcosa che il Milan vorrebbe fare ma che non è così certa».