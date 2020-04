MN24 – Pobega: «Lavorerò al massimo per un eventuale ritorno al Milan»

Abbiamo intervistato in esclusiva Tommaso Pobega, gioiellino del Milan in prestito al Pordenone. Ecco cosa ci ha detto

Abbiamo intervistato in esclusiva Tommaso Pobega, gioiellino del Milan in prestito al Pordenone. Ecco cosa ci ha detto su un possibile ritorno in rossonero: «Ora come ora, non sto pensando tanto al mio futuro, perché sono concentrato sul termine di questa stagione. Senza dubbio, sarebbe un grande onore fare parte del progetto del Milan. Riguardo all’essere pronto, sono convinto che fino a che non ti cimenti in qualcosa, non puoi sapere se lo sei o meno; sono sicuro che se dovesse presentarsi l’occasione, lavorerò al mio massimo per essere all’altezza».