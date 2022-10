MN24 - Origi lavora in gruppo. Theo Hernandez...

Come appreso dalla nostra redazione, Divock Origi ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Personalizzato per Theo Hernandez

Ottime notizie da Milanello per quanto riguarda Divock Origi. L’attaccante belga ha infatti svolto l’intero allenamento in gruppo ed è dunque completamente recuperato per la sfida di mercoledì contro il Chelsea in Champions League.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, il terzino francese ha svolto ancora lavoro personalizzato: la rifinitura di domani sarà decisiva per capire se l’ex Real Madrid potrà essere a disposizione almeno per la panchina.