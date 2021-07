Serena Cortesi è tornata dal prestito all’Orobica. Oggi è presente al raduno (primo allenamento) del Milan femminile

Serena Cortesi torna al Milan femminile. La giovane rossonera, dopo una buona stagione all’Orobica in Serie B, è pronta a sposare il progetto Primavera.

Ottimo innesto per il team rossonero in prospettiva. È stata nel giro delle Nazionale under. Attaccante classe 2002.