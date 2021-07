MN24 – Milan femminile: Miotto-Tamborini asse con l’Empoli, i dettagli

Il Milan femminile ha chiuso per Giorgia Miotto. In questi istanti la giocatrice è in sede rossonera per firmare…

Il Milan femminile ha chiuso per Giorgia Miotto. In questi istanti la giocatrice è in sede rossonera per firmare il contratto con il club di Via Aldo Rossi. Operazione conclusa da Claudia Romanelli della P&P Sport.

Affare, che secondo quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, sarebbe andato in porto grazie ad uno scambio di prestiti con Sara Tamborini, quest’ultima a breve ufficiale all’Empoli. Ecco, dunque un nuovo rinforzo a disposizione di Maurizio Ganz.