MN24 – Milan femminile: Jane verso il forfait contro il Pomigliano

Domenica il Milan femminile sfida il Pomigliano. Dovrà farlo senza Refiloe Jane. La sudafricana non si è allenata nemmeno…

Domenica il Milan femminile affronterà il Pomigliano nel match valido per la nona giornata di Serie A. Maurizio Ganz dovrà fare a meno ancora una volta di Refileo Jane.

La sudafricana, come quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, non si è ancora ripresa dall’infortunio (distorsione) che l’ha costretta saltare le sfide con Fiorentina ed Empoli. La caviglia destra fa ancora male, motivo per cui il tecnico rossonero non la richierà contro le campane ma spera di averla a disposizione contro l’Inter del 5 dicembre.