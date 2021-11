Milan Femminile Empoli 1-0: Korenciova esluta sui social – FOTO

Domenica pomeriggio il Milan Femminile ha battuto l’Empoli dopo una prestazione di carattere e forza. Decisivo il gol al 68′ di Valentina Giacinti, entrata nella ripresa al posto di Longo.

A due giorni della vittoria Maria Korenciova ha festeggiato con un messaggio social pubblicato sul proprio profilo Twitter: «+3. Godendo ogni momento sul campo».



+3 🔴⚫️ enjoying every minute on the field⚽️@KSItalia @acmilan pic.twitter.com/cdRRptqEnE

— Korenciova12 (@korenciova12) November 9, 2021