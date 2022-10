Durante il match contro l’Empoli, il Milan ha perso per infortunio Kjaer, Calabria e Saelemaekers. Ecco le condizioni

Problema flessore destro per #Kjaer Flessore destro per #Calabria Distorsione ginocchio sinistro #Saelemaekers — Daniele Grassini (@DaniGrassini) October 1, 2022

secondo quanto raccolto dalla nostra redazione problema a flessore destro sia per Calabria che per Kjaer. Distorsione al ginocchio sinistro per Saelemaekers.