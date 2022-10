MN24 – Il Milan Primavera scopre Longhi: media gol spaventosa

Jordan Longhi si sta facendo trovare pronto nella prima stagione al Milan Primavera. L’attaccante convince sempre di più

Il Milan Primavera può contare, oltre che sui noti Chaka Traorè e Andrei Coubis, anche su Jordan Longhi. L’attaccante classe 2005, alla prima stagione nella categoria dopo il doppio salto dall’Under 17, sta convincendo tutti in rossonero.

Nonostante non sia un titolare fisso, Abate gli sta concedendo tanto minutaggio e lui non delude. Oggi per il nativo di Crema doppietta in Coppa Italia contro lo Spezia che porta il suo bottino a 5 gol stagionali su 325 minuti giocati (media di 1 rete ogni 65′).