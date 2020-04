MN24 – De Cerame: «Improbabile il ritorno di Piatek al Milan»

Abbiamo intervistato in esclusiva Davide De Cerame che ci ha spiegato come sia improbabile un ritorno di Piatek al Milan

Abbiamo intervistato in esclusiva Davide De Cerame che ci ha spiegato come sia improbabile un ritorno di Piatek al Milan: «Anche da questo punto di vista, non ci sono riscontri in merito al ritorno di Piatek in rossonero, a maggior ragione perché, l’Herta Berlino, difficilmente recederà da un accordo ratificato pochi mesi fa. Inoltre, non credo il Milan possa tornare a puntare sul suo ex attaccante, in relazione agli ultimi mesi trascorsi in rossonero.

A differenza di Piatek, il connazionale Milik è sicuramente più completo rispetto al suo dirimpettaio; l’attaccante del Napoli è in grado di far reparto da solo, aiutando la squadra in fase difensiva. Piatek è un semplice finalizzatore, avulso al gioco di squadra».