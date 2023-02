MN24 – Buone notizie da Milanello: Bennacer e Tomori in gruppo, disponibili contro il Tottenham. I due verso il Tottenham

Buone notizie da Milanello per Stefano Pioli. In vista della sfida contro il Tottenham, il tecnico recupera Bennacer e Tomori, che si sono allenati in gruppo e saranno disponibile in Champions League

Non solo i due, però: dopo cinque mesi si è rivisto con la squadra anche Florenzi nella prima mezz’ora di allenamento.