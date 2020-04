MN24 – Bellinazzo: «Arnault, non è il momento giusto per comprare»

Abbiamo intervistato in esclusiva Marco Bellinazzo che ci ha spiegato come potrebbe evolversi la situazione tra Arnault e il Milan

Abbiamo intervistato in esclusiva Marco Bellinazzo che ci ha spiegato come potrebbe evolversi la situazione tra Arnault e il Milan: «È chiaro che, in un momento di crisi come quello attuale, andare a ricercare un compratore disposto a spendere cifre ingenti per un club di calcio, è complicatissimo. Questo aspetto non riguarda solamente il fondo Elliott, ma si inserisce in un discorso più ampio, come quello che sta accadendo a Roma con Friedkin, il quale ha da mesi un accordo con Pallotta, ma è stato congelato in attesa di capire come evolverà la situazione economica.

In questo momento, quindi, è difficile individuare chi potrebbe trarne maggiori vantaggi ma, in generale, il fondo Elliott dovrà attendere tempi migliori, dovendo necessariamente restituire un equilibrio economico al club. A maggior ragione, la strada tracciata sul contenimento dei costi degli ingaggi anche in relazione al decurtamento degli stipendi dei calciatori, potrebbe rivelarsi un elemento di vantaggio per il fondo: tutti i club dovranno tagliare i costi e sarà più facile mantenere certi giocatori o acquisirne altri. Questo, proprio perché, le offerte in giro saranno meno alte di quanto non fossero un anno fa».