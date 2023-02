Verso Milan Torino, il rientro di Ibrahimovic è vicino: nelle gambe ha 10-15 minuti. Lo svedese potrebbe tornare a San Siro questo venerdì

Il Milan potrebbe ritrovare molto presto Zlatan Ibrahimovic, assente dal campo da otto mesi per via dell’infortunio e uomo chiave per la ripresa dei rossoneri in questo momento difficile.

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, il rientro in campo è vicinissimo: l’attaccante svedese è infatti convocabile per la sfida di venerdì contro il Torino a San Siro. Il numero 11 milanista ha 10-15 minuti nelle gambe.