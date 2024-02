Nuovo stadio Milan, l’assessore Mistretta: «Il club rossonero ha confermato questa sua intenzione»

Nuovo stadio Milan, l’assessore Mistretta: «Il club rossonero ha confermato questa intenzione». Le ultime sulla costruzione del nuovo impianto a San Donato

Massimiliano Mistretta ha spiegato ai microfoni del Il Cittadino le intenzioni del Milan per la costruzione del nuovo stadio. Ecco le parole dell’assessore del comune di San Donato Milanese:

PAROLE – «Il Milan dopo l’incontro che giovedì si è tenuto a Palazzo Marino ha preso contatti con il Comune per confermare l’intenzione di investire a San Donato Milanese. Noi come amministrazione non possiamo chiedere alla società delle garanzie in merito alla decisione di puntare unicamente sull’area San Francesco in quanto a nostra volta non abbiamo certezze riguardo il fatto che l’iter dell’Accordo di programma vada a buon fine».