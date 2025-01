Mirante, la notizia sull’ex Milan sconvolge! Decisione clamorosa e nuova carriera all’orizzonte

Condividi via email

Mirante, clamorosa notizia sull’ex portiere del Milan: addio al calcio giocato e nuovo lavoro da intermediario. I dettagli

Attraverso il proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito questa importante rivelazione su Antonio Mirante, ex portiere del Milan.

Nuova carriera per Antonio Mirante, che poche settimane fa ha detto addio al calcio giocato: l’ex portiere di Milan e Parma tra le altre farà l’intermediario. In particolare sarà operativo oltre che in Italia sul mercato spagnolo.