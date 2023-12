Miranda Milan già a gennaio? Club al lavoro: a che punto siamo

Miranda Milan già a gennaio? Rossoneri al lavoro: a che punto siamo per l’arrivo a Milano del terzino spagnolo

Il Milan lavora per rinforzare le proprie fasce in vista della prossima stagione ma, se possibile, anche per il prossimo mercato di gennaio ormai alle porte.

Il preferito è Juan Miranda, destinato a indossare la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, il Diavolo è al lavoro in queste settimane per provare ad anticiparne l’arrivo a gennaio.