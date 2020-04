Milik, il Milan non è convinto della condizione fisica del giocatore

Arek Milik non ha ancora trovato una accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto. Il giocatore si sta guardando intorno

Arek Milik non ha ancora trovato una accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto. Il giocatore si sta guardando intorno per eventualmente provare una nuova avventura anche all’estero. Il Milan ha sondato il terreno in vista del sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic al termine della stagione.

Tuttavia non convince la condizione fisica del polacco. Il Napoli ha già fatto sapere di non voler scendere sotto i 30 milioni di euro, una cifra che ha spaventato i rossoneri. L’attaccante negli ultimi anni ha subìto diversi gravi infortuni che gli hanno impedito di avere continuità di rendimento. Per questo motivo la dirigenza milanista potrebbe optare per un profilo meno costoso e meno rischioso.