Milenkovic spinge per la cessione, ora tocca al Milan

Milenkovic è sempre più convinto di lasciare Firenze per fare il salto di qualità. Il difensore si sente pronto a provare una nuova avventura professionale e sta strizzando l’occhio al Milan. Il procuratore del giocatore ha già espresso chiaramente il desiderio del proprio assistito a Rocco Commisso. Il presidente Viola non si è opposto, ma ha chiesto 40 milioni di euro per la cessione del serbo. Ora la palla passa al Milan, che ha già l’ok del giocatore, ma non è disposto a sborsare quella cifra.