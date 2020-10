Milenkovic, il Milan attende che Commisso abbassi le richieste

Il Milan aspetta al varco Rocco Commisso per Milenkovic: il presidente non potrà chiedere più di 25 milioni

Il Milan aspetta al varco Rocco Commisso per Milenkovic. Il caso Chiesa dimostra che il presidente viola non è in grado di trattenere i propri gioielli quando in ballo ci sono offerte dalle big. Il discorso vale anche per il difensore che, così come Chiesa, ha il contratto in scadenza nel 2022.

Per evitare un vertiginoso calo al ribasso del cartellino, Commisso potrebbe decidere di cedere il serbo già a gennaio. Il Milan, che ha già un’intesa di massima con il ragazzo, si aspetta una richiesta non superiore ai 20-25 milioni di euro, di molto inferiore ai 40 milioni richiesti in estate.