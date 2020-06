Milenkovic forza la mano con la Fiorentina, il Milan osserva

Nel mirino dei rossoneri invece ci sono Castrovilli e Milenkovic. Quest’ultimo sta forzando la mano con la dirigenza gigliata

Tra Milan e Fiorentina c’è un canale di mercato aperto per diversi giocatori. Ai Viola piace Lucas Paquetà, in uscita da Milanello. Nel mirino dei rossoneri invece ci sono Castrovilli e Milenkovic. Quest’ultimo sta forzando la mano con la dirigenza gigliata per ottenere la cessione. Al momento non c’è nessuna ipotesi di rinnovo contrattuale, un chiaro segnale che il difensore voglia lasciare la Fiorentina. Il Milan osserva la situazione e aspetta ad inserirsi: l’obiettivo è quello di acquistare il forte centrale per ringiovanire il reparto arretrato milanista.