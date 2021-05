Milanello, si torna al lavoro dopo il giorno di riposo: le immagini – FOTO

Il Milan è tornato in campo dopo il riposo concesso alla squadra da Pioli nella giornata di lunedì: si prepara la sfida con la Juventus a Milanello

Il Milan è tornato in campo a Milanello dopo il riposo concesso alla squadra da Pioli nella giornata di lunedì. Inizia ufficialmente la preparazione del gruppo in vista della fondamentale sfida, una sorta di spareggio Champions, contro la Juventus in programma domenica prossima all’Allianz Stadium.

Le immagini dell’allenamento odierno pubblicate sul proprio account twitter dal profilo ufficiale del Milan.