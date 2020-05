Milanello, le immagini degli allenamenti di oggi – FOTO

Continuano gli allenamenti a Milanello. In attese delle decisioni ufficiali da parte del Ministero dello sport

Continuano gli allenamenti a Milanello. In attese delle decisioni ufficiali da parte del Ministero dello sport (o da parte delle Lega di Serie A, a seconda delle competenze), i rossoneri stanno proseguendo il lavoro di preparazione per la ripresa del campionato. Anche assente Zlatan Ibrahimovic, tornato a Milano soltanto lunedì scorso e attualmente in quarantena. Ecco le foto di oggi: