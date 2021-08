Milanello: nel dettaglio, il report dell’allenamento dei rossoneri, tornati al lavoro dopo la trasferta di Nizza

Dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli in seguito alla trasferta di Nizza di sabato sera, i rossoneri si sono ritrovati sul campo centrale di Milanello per sostenere una seduta atletica e tattica in preparazione dell’amichevole in programma per mercoledì 4 agosto, contro il Valencia.

Dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, il gruppo ha proseguito il riscaldamento con una serie di esercizi fisici a terra e poi attraverso una serie di di esercitazione con il pallone tra i coni e gli ostacoli bassi. Poi spazio ad alcuni lavori sul possesso precedenti a delle esercitazioni sulla finalizzazione, prima di concludere con la consueta partitella su campo ridotto.

Graditissimo ospite della giornata, Alessandro Nesta, che ha assistito alla seduta in compagnia di Massara. Il programma di domani prevede un solo allenamento mattutino.