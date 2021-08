Il Milan ad agosto: ecco i prossimi impegni tra amichevoli e campionato

Il Milan ad agosto: nel dettaglio, i prossimi impegni che attenderanno la squadra di Pioli fino alla fine del mese

Il calendario del Milan comincia ad infittirsi notevolmente e, passando per le prossime amichevoli propedeutiche alla preparazione estiva, si giunge agli impegni ufficiali in campionato, quando si comincerà a fare davvero sul serio.

Prima del calcio d’inizio che decreterà ufficialmente il via della stagione rossonera 2021/2022, il Diavolo è atteso da amichevoli di lusso come quelle in programma con Valencia e Real Madrid, rispettivamente il 4 agosto alle 20:30 al Mestalla, e domenica 8 agosto a Klagenfurt, contro l’amato ex Carlo Ancelotti.

L’ultimo impegno amichevole dei rossoneri prima dell’inizio delle “ostilità” derivanti dal campionato italiano, vedrà i rossoneri contrapposti al Panathinaikos, a Trieste. Le sfide contro Sampdoria e Cagliari, programmate per lunedì 23 agosto e domenica 29 agosto, poi, decreteranno la fine del mese di agosto.