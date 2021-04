Milanello, il report dell’allenamento odierno: presente anche Maldini

Mattina di lavoro per la squadra che, quest’oggi al completo, si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento

Mattina di lavoro per la squadra che, quest’oggi al completo, si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento. Presente a Milanello anche Paolo Maldini.

IL REPORT

Inizio in palestra dove il gruppo ha svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale per proseguire il riscaldamento con una serie di esercizi eseguiti utilizzando degli ostacoli bassi e delle sagome. A seguire, spazio a una serie di torelli a tema e successivamente ad alcune esercitazioni tecniche alla massima intensità possibile. Poi possesso palla e infine consueta partitella su campo ridotto.