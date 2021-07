Milanello, il programma di domani: prevista doppia seduta

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista dell’inizio di stagione: per domani il programma prevede una doppia seduta

Proseguono gli allenamenti a Milanello, in vista dell’inizio della prossima stagione. Oggi gli uomini di Pioli hanno svolto una prima parte in palestra, per poi proseguire in campo con alcuni esercizi tecnici.

Una partitella ha concluso l’attività di giornata. Per quanto riguarda invece domani, il programma prevede una doppia seduta di allenamento.