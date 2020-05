Milanello Day 2: le immagini degli allenamenti dei rossoneri – FOTO

Milanello, secondo giorno di allenamento per i giocatori rossoneri che stanno cercando di ritornare in condizione

Secondo giorno di allenamento per i giocatori rossoneri che stanno cercando di ritornare in condizione e di recuperare il ritmo partita dopo un lungo stop. Ieri c’è stata una prima sgambata tra i sorrisi per un ritorno alla normalità. Oggi il Milan ha pubblicato un post social con le immagini:

«Day 2 of individual training for the lads! 💪🏼

Proseguono gli allenamenti individuali dei rossoneri 🔴⚫#SempreMilan»