Ante Rebic ha oggi lavorato in gruppo nel terzo giorno di allenamento consecutivo tenutosi a Milanello dai rossoneri di Stefano Pioli

Ante Rebic ha oggi lavorato in gruppo nel terzo giorno di allenamento consecutivo tenutosi a Milanello dai rossoneri di Stefano Pioli. Una buona notizia per il Milan che avrà dunque totalmente a disposizione l’attaccante croato, la cui squalifica è stata cancellata, per la sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro la Sampdoria.

Maglia da titolare sempre più probabile per Rebic che dovrebbe così prendere le redini della corsia sinistra offensiva del Milan alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic.