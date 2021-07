Allenamento mattutino per il Milan che oggi si è ritrovato a Milanello: le ultime dal centro sportivo di Carnago

Dopo la doppia sessione di allenamento tenutasi ieri, oggi il Milan si è ritrovato a Milanello in mattinata per continuare il percorso di preparazione in vista della prossima stagione.

Gli uomini agli ordini di Stefano Pioli sabato 31 luglio sfideranno il Nizza per la terza amichevole stagionale, possibile esordio dal primo minuto per i nuovi arrivati Mike Maignan e Olivier Giroud.