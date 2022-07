Milan, Ziyech può far cambiare i piani: i possibili movimenti

Il Milan ragiona sul da farsi in chiave mercato, Hachim Ziyech potrebbe far cambiare le carte in tavola. Le ultime

La pista Hachim Ziyech non tramonta al Milan. Come riporta Tuttosport, due giorni fa il club rossonero avrebbe avuto altri contatti con gli avvocati dell’esterno marocchino. Il Chelsea ha aperto alle trattative per un prestito oneroso con diritto di riscatto che i Blues vorrebbero fissato sui 25 milioni di euro.

L’ex Ajax rappresenta un giocatore molto diverso da De Ketelaere. In caso di mancato arrivo del belga, si punterà su di lui come rinforzo importante sulla trequarti, con in questo caso la zona di destra che andrebbe ritoccato. Nella posizione da 10 dunque verrebbe lasciato spazio al duello Diaz-Adli.