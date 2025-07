Milan X Clivet, rinnovata la partnership: il comunicato ufficiale del club. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

AC Milan è orgoglioso di rafforzare il proprio impegno a lungo termine nei confronti del comfort naturale, dell’innovazione e della sostenibilità, rinnovando ed estendendo la propria partnership con Clivet, che da oggi diventa Official Climate Partner del Club rossonero. Il nuovo accordo rappresenta un passo importante negli sforzi del Club per ridurre l’impatto ambientale e creare ambienti ad alte prestazioni attraverso soluzioni sostenibili.

Al centro di questa evoluzione c’è Milanello, l’iconico Centro Sportivo del Club – simbolo di storia, eccellenza e crescita. Luogo sacro nella storia rossonera, Milanello è il luogo dove nascono le leggende e si consolida l’identità del Milan. Ancora oggi, continua a plasmare le nuove generazioni di calciatori, rappresentando un vero e proprio tempio del calcio in cui tradizione e innovazione si incontrano.

Questo tempio è ora pronto a scrivere un nuovo capitolo insieme a Clivet, che diventa il primo Naming Rights Partner nella storia della struttura. A partire da domani, giorno in cui si svolgerà il raduno in vista della nuova stagione, il Centro sarà ufficialmente denominato: “Centro Sportivo Milanello powered by Clivet”. Clivet porta con sé un connubio unico di innovazione, efficienza e attenzione all’ambiente, promuovendo spazi sani e ad alte prestazioni in cui il benessere quotidiano – in particolare degli atleti – è al centro, contribuendo così a migliorare le prestazioni. Non si tratta solo di un cambio di nome, ma di un traguardo che riflette una visione condivisa di ambienti sportivi d’élite, in cui eccellenza e consapevolezza climatica procedono di pari passo.