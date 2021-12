Milan, vittoria importante ad Empoli: ora la pausa natalizia dopodiché...

Vittoria molto importante del Milan contro l’Empoli. Ora la pausa natalizia dopodiché lo scontro diretto contro la Roma a San Siro

Una vittoria come regalo di Natale. Un poker, 4-2 a Empoli, per terminare in bellezza il girone d’andata della Serie A e anche il 2021. Serviva un successo per mettere una riga a un periodo difficile e ripartire, così è stato dopo una apprezzabile prova di squadra. I rossoneri sono tornati molto efficaci in termini realizzativi, di fatto archiviando la pratica già a metà ripresa, senza però concedere qualcosa di troppo e soffrire in parte un ostico avversario. Ma i tre punti in trasferta – quasi una costante nell’arco di questi mesi – sono pieni, meritati e preziosi, raccolti grazie alla doppietta di Kessie, al primo gol di Florenzi e alla rete di Hernández. La mossa di Pioli di schierare Franck come trequartista ha pagato, un vero e proprio fattore nel primo tempo.

La gioia è doppia: per la vittoria e, al tempo stesso, per il passo falso del Napoli dopo anche i pareggi di Atalanta e Roma. Così il Diavolo sale a quota 42 punti in 19 giornate, piazzandosi da solo al secondo posto in classifica a -4 dalla vetta e a +8 dalla quinta. La lotta continua, appuntamento al 2022. È stato un anno bello, faticoso, ricco di emozioni, di crescita e traguardi: da ricordare, soprattutto, il ritorno in Champions League. Ora la sosta, di serenità e riposo prima di riiniziare con ancora più ambizioni. Alla ripresa, giovedì 6 gennaio, San Siro ospiterà subito un big match: Milan-Roma, in campo alle 18.30.